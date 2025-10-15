Corrigir texto

Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.

Vídeos JC

Patrimônio

- Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 15:10

Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas, conclui restauro do assoalho

Foi concluída em Pelotas a restauração do assoalho da Catedral São Francisco de Paula, uma das etapas mais significativas do processo de preservação do templo histórico. A obra envolveu 690 m² de piso, contou com 30 profissionais e manteve a igreja aberta durante os trabalhos. Confira na reportagem de Patrícia Porciúncula para o Cidades.
Foi concluída em Pelotas a restauração do assoalho da Catedral São Francisco de Paula, uma das etapas mais significativas do processo de preservação do templo histórico. A obra envolveu 690 m² de piso, contou com 30 profissionais e manteve a igreja aberta durante os trabalhos. Confira na reportagem de Patrícia Porciúncula para o Cidades.