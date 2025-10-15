Foi concluída em Pelotas a restauração do assoalho da Catedral São Francisco de Paula, uma das etapas mais significativas do processo de preservação do templo histórico. A obra envolveu 690 m² de piso, contou com 30 profissionais e manteve a igreja aberta durante os trabalhos. Confira na reportagem de Patrícia Porciúncula para o Cidades.
Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas, conclui restauro do assoalho
