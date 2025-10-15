Supermercados de Pelotas começam a se adequar à lei estadual que obriga a destinação de 10% dos caixas para consumidores que utilizam sacolas retornáveis. A norma busca incentivar práticas mais sustentáveis e reduzir o uso de plásticos descartáveis. Confira na reportagem de Patrícia Porciúncula.
2025-10-15 15:10:11
Varejo
Galeria de Vídeos
Varejo- Publicada em 15 de Outubro de 2025 às 15:10
Caixas exclusivos para ecobags entram em vigor nos supermercados de Pelotas
