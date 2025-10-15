Minuto Varejo - Ep. 31: Propostas para transformar o Centro Histórico de Porto Alegre

O videocast do Minuto Varejo traz a pauta de como transformar o Centro Histórico de Porto Alegre em lugar que atraia comércio, moradores e novos negócios.

A colunista Patrícia Comunello conversa com três convidados: Carlos Klein, vice-presidente da CDL e Sindilojas Porto Alegre, Kleber Sobrinho, diretor da Recons, que investe na reconversão e revitalização de prédios no Centro, e Francisco Zancan, arquiteto e sócio-diretor da Space Hunters.