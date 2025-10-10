Corrigir texto

10 de Outubro de 2025

Minuto Varejo - EP 30: Como o digital mudou a experiência e puxa o crescimento da C&A no Brasil

A colunista Patrícia Comunello conversa com o diretor de canais digitais da C&A, gigante de moda holandesa com lojas no Brasil, Roni Magalhães, descreve a evolução das tecnologias e aplicações, o foco na experiência dos clientes e como a varejista vem escalando resultados com interação entre o mundo físico e o on-line. Magalhães mostra como o front digital está puxando o crescimento da C&A.
