A colunista Patrícia Comunello conversa com o diretor de canais digitais da C&A, gigante de moda holandesa com lojas no Brasil, Roni Magalhães, descreve a evolução das tecnologias e aplicações, o foco na experiência dos clientes e como a varejista vem escalando resultados com interação entre o mundo físico e o on-line. Magalhães mostra como o front digital está puxando o crescimento da C&A.
289
1221581
2025-10-10 18:13:00
Minuto Varejo
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Minuto Varejo- Publicada em 10 de Outubro de 2025 às 18:13
Minuto Varejo - EP 30: Como o digital mudou a experiência e puxa o crescimento da C&A no Brasil
A colunista Patrícia Comunello conversa com o diretor de canais digitais da C&A, gigante de moda holandesa com lojas no Brasil, Roni Magalhães, descreve a evolução das tecnologias e aplicações, o foco na experiência dos clientes e como a varejista vem escalando resultados com interação entre o mundo físico e o on-line. Magalhães mostra como o front digital está puxando o crescimento da C&A.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login