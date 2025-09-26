Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!

Ocorreu a tão esperada descida de skate no prédio do Caff. Governo do RS lançou o SUS Gaúcho. Prefeito Sebastião Melo instalou o Comitê Permanente de Resiliência de Porto Alegre. Hoje é o último dia da TranspoSul, Feira e Congresso de Transporte e Logística. Lula teve um breve encontro com Donald Trump durante a assembleia geral da ONU. A comissão do Senado rejeitou a PEC da Blindagem e aprovou reajustes na tabela do Imposto de Renda. Ainda no cenário nacional, Barroso deixa o comando do STF. Internacional anunciou Ramón Diaz como novo técnico do time. Empresa de Passo Fundo venceu o leilão de concessão dos aeroportos de Santo Ângelo e Passo Fundo.