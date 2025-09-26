Mineirinho quebra recorde mundial ao descer rampa de skate no prédio do Caff

Com direito a churrasco e música ao vivo, centenas de pessoas se juntaram nesta quinta-feira (25) em frente ao Centro Administrativo Fernando Ferrari (Caff) para acompanhar Sandro Dias, mais conhecido como Mineirinho, fazer história. A lenda do skate brasileiro realizou o sonho de muitos porto-alegrenses ao descer uma rampa montada na estrutura do prédio, que sempre chamou a atenção por sua similaridade com uma pista de skate.