ECB Holding vence leilão e assume concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo por 30 anos. Serão investidos R$ 102,2 milhões em obras de ampliação e modernização. O contrato deve ser assinado em janeiro de 2026.
Infraestrutura
Infraestrutura- Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 12:05
Vídeo: ECB Holding vence leilão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo
