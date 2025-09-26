Corrigir texto

- Publicada em 26 de Setembro de 2025 às 12:05

Vídeo: ECB Holding vence leilão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo

ECB Holding vence leilão e assume concessão dos aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo por 30 anos. Serão investidos R$ 102,2 milhões em obras de ampliação e modernização. O contrato deve ser assinado em janeiro de 2026.
