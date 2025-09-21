Minuto Varejo mostra o que as consumidoras da Shein acharam da loja física em Porto Alegre. Reações combinaram aprovação, principalmente pela chance de conferir as roupas ao vivo, ver como é o tecido e como ficam os modelos na hora de provar, o que é impossível na compra no aplicativo da marca. Mas muitas reclamaram de poucos modelos e opções de tamanhos. A diversidade no digital foi o maior contraponto à oferta na primeira operação temporária em Porto Alegre.
2025-09-21 12:20:00
Minuto Varejo
Publicada em 21 de Setembro de 2025 às 12:20
Primeira vez na loja física da Shein: como foi reação das consumidoras?
