Minuto Varejo - Ep 27: Como funciona a plataforma de IA sob medida para o varejo e os lojistas

Uma plataforma de inteligência artificial (IA) desenvolvida e acessível para dar conta das demandas de lojistas em todo o Brasil. A CDL IA está no episódio 27 do videocast do Minuto Varejo, programa do Jornal do Comércio. A colunista Patrícia Comunello conversa com três experts na tecnologia que está transformando o varejo - e empresas de diversos setores -, ofertada de um jeito simples e conectada a melhores resultados dos negócios.

A iniciativa é inédita, liderada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que reuniu um pool de especialistas para criar a plataforma e alcançar micro a médios empreendimentos do mundo varejista físico ao digital.

João Galdino, da Genesis e professor da Unicamp, Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech e investidor, e Victoria Luz, mentora de IA, estão nesse super time.