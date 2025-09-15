Corrigir texto

Meio Ambiente

- Publicada em 15 de Setembro de 2025 às 13:13

Flor típica do litoral gaúcho corre risco de extinção

Um estudo da UFPel, UFRGS e Embrapa Clima Temperado aponta que a margarida-da-praia, espécie encontrada apenas no Rio Grande do Sul, está criticamente ameaçada de extinção. Restam cerca de 600 exemplares, concentrados em Pelotas, após o desaparecimento em outras cidades do litoral Sul. Confira no vídeo de Patrícia Porciúncula para o Cidades
