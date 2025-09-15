Um estudo da UFPel, UFRGS e Embrapa Clima Temperado aponta que a margarida-da-praia, espécie encontrada apenas no Rio Grande do Sul, está criticamente ameaçada de extinção. Restam cerca de 600 exemplares, concentrados em Pelotas, após o desaparecimento em outras cidades do litoral Sul. Confira no vídeo de Patrícia Porciúncula para o Cidades
289
1218282
2025-09-15 13:13:13
Meio Ambiente
Galeria de Vídeos
Compartilhar
Meio Ambiente- Publicada em 15 de Setembro de 2025 às 13:13
Flor típica do litoral gaúcho corre risco de extinção
Um estudo da UFPel, UFRGS e Embrapa Clima Temperado aponta que a margarida-da-praia, espécie encontrada apenas no Rio Grande do Sul, está criticamente ameaçada de extinção. Restam cerca de 600 exemplares, concentrados em Pelotas, após o desaparecimento em outras cidades do litoral Sul. Confira no vídeo de Patrícia Porciúncula para o Cidades
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!
Já é nosso assinante? Faça login