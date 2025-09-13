Minuto Varejo - Ep. 26: Por que IA virou o morango do amor do varejo e outros temas quentes

No episódio 26 do JCast do Minuto Varejo, a colunista Patrícia Comunello e mais três convidados, todos craques em varejo e consumo, respondem: Por que a IA (inteligência artificial) virou o assunto sexy ou o morango do amor do varejo? Esta é a provocação, que também trouxe outros temas quentes do setor, no bate-papo com Caio Camargo, do Varejocast, Fabiano Zortéa, especialista em varejo e consumo e coordenador da área do SebraeRS, e Victoria Luz, mentora de IA e autora do livro ÏA - Além do hype.