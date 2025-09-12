JC Te Lembra: resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das notícias da semana? O JC Te Lembra agora os principais destaques do noticiário!



O STF condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de estado e outros quatro crimes. Ele foi sentenciado a 27 anos e 3 meses. Outros sete réus também foram condenados. A PF prendeu dois envolvidos na operação contra fraudes e desvios do INSS. Foi inaugurada nesta semana a cadeia pública de Porto Alegre, que ocupa o local do antigo presidio central. RS emitiu um alerta para o provável aumento de casos e internações por Covid-19. O governo federal anunciou aporte de 218 milhões para obras de mobilidade urbana no Estado. Projeto do novo plano diretor de Porto Alegre é protocolado na Câmara Municipal. Lideranças se reuniram nesta semana no evento BuyRS para debater a agenda de desenvolvimento econômico do Estado.