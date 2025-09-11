Nos últimos dias, o Jornal do Comércio trouxe à tona uma situação alarmante no bairro Moinhos de Vento. Na esquina da Ramiro Barcelos com a Avenida Independência, chama atenção o verdadeiro emaranhado de fios elétricos nos postes. Infelizmente, esse não é um caso isolado. O mesmo cenário se repete em vários pontos de Porto Alegre. Assista ao vídeo para conferir mais!
Infraestrutura
Galeria de Vídeos
Infraestrutura- Publicada em 11 de Setembro de 2025 às 10:38
Acúmulo de fios em postes de energia gera insegurança em Porto Alegre
