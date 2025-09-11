Corrigir texto

Vídeos JC

Indústria

- Publicada em 11 de Setembro de 2025 às 10:46

Produção de refrigerantes é retomada em Bagé após 30 anos

Produzido em Bagé, o guaraná da Silver Beer marca a retomada da fabricação de refrigerantes na cidade após quase 30 anos. A bebida, inspirada em uma marca tradicional da região, já está disponível e a empresa busca expandir sua presença para outras localidades. Confira o vídeo de Joice Cougo para o Cidades!
