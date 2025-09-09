Minuto Varejo - EP 25: Ex-camelô comanda maiores free shops da fronteira gaúcha

A colunista do Minuto Varejo Patrícia Comunello conversa com o ex-camelô e CEO do Bah Free Shop, Paulo Roberto Pavin, dono das maiores lojas do segmento na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina. A região concentra o maior número de free shops terrestres do Brasil.

As lojas francas começaram a operar em 2019, após regulamentação desse tipo de operação do lado brasileiro. Uruguaiana, onde ficam as lojas de Pavin, é a capital dos free shops terrestres ao longo da fronteira de Norte a Sul do Brasil.

O varejista destaca os impactos à economia das cidades, para empregos e para acesso de consumidores a produtos importados, que podem ser comprados livre de imposto e ainda com longos parcelamentos sem juros pelo cartão, o que não é possível em áreas como Rivera, no Uruguai, e até mesmo nos aeroportos.