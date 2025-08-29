JCast Minuto Varejo - Ep 24: ABV Developments une moradia, varejo e cidades com qualidade de vida

Neste novo episódio do JCast do Minuto Varejo, a colunista Patrícia Comunello conversa com o CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, que detalha a trajetória da construtora e incorporadora que vem chancelando o nome ligado a projetos com foco urbanístico e com aposta em reconversão de áreas como Quarto Distrito e Centro Histórico de Porto Alegre.

São empreendimentos que unem moradia e comércio e serviços e ainda fazem interação com o entorno, com propostas de uma cidade mais humanizada, com trânsito que respeite o ritmo de moradores. Fonseca também detalha outro foco de investimentos: complexos para o segmento com mais idade, com demandas de cuidados e complexos que foquem em qualidade de vida. Já há projetos em execução na Capital gaúcha, e a empresa tem propostas para levar o modelo a outras regiões do Brasil, como Santa Catarina e São Paulo.