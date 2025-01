Direto de Nova York: preparativos no palco da NRF 2025

A coluna Minuto Varejo está em Nova York, onde mostra o que vai rolar na edição da NRF Retail's Big Show 2025. Direto do palco do evento, um dos mais importantes no mundos, os preparativos e as novidades do evento global de varejo. No vídeo, a colunista mostra imagens no Javits Center, em Manhattan, com comentários do coordenador de varejo do Sebrae-RS, Fabiano Zortéa.