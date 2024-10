Novo Hamburgo: capital do calçado e agora dos atacarejos também?

O Minuto Varejo acompanha a expansão do formato de atacarejo em diversas cidades gaúchas e chamou a atenção a concentração de novos projetos em pouco tempo na capital do calçado, Novo Hamburgo. Capital dos atacarejos agora? A Comercial Zaffari abriu a unidade do Stok Center, e vem mais: Fort, do grupo pereira, e Via, do grupo Passarela, os dois de Santa Catarina, e Cestto do Grupo Zaffari.