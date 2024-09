Maria do Rosário propõe aporte público para crescimento econômico

Na terceira entrevista da série do Jornal do Comércio com os candidatos à prefeitura de Porto Alegre, Maria do Rosário (PT) traz como foco de sua campanha a prevenção às enchentes, propondo recriar o Departamento de Esgotos Pluviais (DEP) e realizar um diagnóstico das estruturas de prevenção. Além disso, defende o fortalecimento de investimentos públicos para impulsionar o crescimento econômico da cidade e aumentar o Orçamento Participativo. Em entrevista ao Jornal do Comércio, detalha suas propostas para áreas como saneamento, educação e saúde, destacando a importância da gestão participativa e da inovação.