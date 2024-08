Confira como foi o evento do Mapa Econômico do RS em Bento Gonçalves

O segundo evento de 2024 do Mapa Econômico do RS ocorreu na cidade de Bento Gonçalves, na Serra gaúcha, na quinta-feira, dia 15 de agosto. O painel para debater oportunidades econômicas e desafios para a recuperação da economia do Estado foi prestigiado por mais de duzentas pessoas, em um dos eventos com mais público do projeto. Entre os painelistas, estavam Clóvis Tramontina, Daniel Panizzi e Gelsi Belmiro Thums.