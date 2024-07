Amazon: Prime Day recorde, retomada do CD no RS e furto na entrega

Minuto Varejo: Gigante Amazon comemora a venda recorde no Prime Day global, espera pela campanha mo Brasil e projeta a retomada 100% do centro de distribuição no Rio Grande do Sul, pós-cheias. A colunista conversa com Thomas Kampel, head de Relações Públicas da Amazon Brasil sobre a campanha, operação no RS e furtos nas entregas. Por que no Brasil isso não ocorre?