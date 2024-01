Sonhos nos pés: Copa das Comunidades reúne 300 jovens em Porto Alegre

Maria Welter

"Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?", escreveram Samuel Rosa e Nando Reis na música É Uma Partida de Futebol, tema da seleção na Copa de 1998. Mais de 20 anos depois, os sonhos de muitos meninos e meninas do Brasil ainda é o de ter a bola nos pés. Para tornar esse desejo um pouco mais real, foi criada a Copa das Comunidades, que reuniu 300 jovens em sua primeira edição, realizada no Trecho 3 da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, no último sábado (20). Leia a matéria completa.