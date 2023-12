Conheça o Top 10 do GeraçãoE em 2023

O ano de 2023 foi marcado pela abertura de diversos novos negócios no Rio Grande do Sul em diferentes frentes. Muitos desses passaram pelas páginas do GeraçãoE e chamaram atenção de quem acompanha a plataforma diariamente em geracaoe.com e também através das redes sociais. Para celebrar os 10 negócios que mais bombaram no GE nos últimos 12 meses, reunimos os empreendedores e as empreendedoras que comandam essas operações em um evento no Jornal do Comércio. Conheça quem está à frente dos negócios preferidos da audiência do GeraçãoE.