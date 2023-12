Como foi a 26ª Parada Livre que atraiu 30 mil pessoas em Porto Alegre

A 26ª Parada Livre neste domingo (10) em Porto Alegre, com mobilizações em outras cidades do País, atraiu mais de 30 mil participantes, segundo os organizadores. Este ano teve número recorde de trios elétricos. A parada teve como tema “TRANSgredir e TRANSar, direito de todes” e contou com 16 organizações e 32 atrações, entre shows, performances e DJs. O palco, com partida e chegada, foi a Redenção, próximo ao Centro da Capital. A repórter Mariana Dawas acompanhou e mostra, no vídeo, a animação que marcou mais uma vez o evento.