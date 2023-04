South Summit em Porto Alegre: público aponta 'altos e baixos'

Os três dias da segunda edição do South Summit Brazil, em Porto Alegre, agitaram o Cais Mauá. A reportagem do Jornal do Comércio ouviu participantes sobre os pontos positivos e aspectos a melhorar no evento que colocou Porto Alegre na cena da inovação no mundo. O público destaca o ambiente de conexões, qualidade de palestras e novidades. Ao mesmo tempo, sugere mudanças no acesso aos palcos. Muitas pessoas não conseguiram chegar a tempo de painéis por causa das filas. Acompanhe mais detalhes.