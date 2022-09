Em 1 minuto, as notícias mais importantes da semana

Em mais uma edição do JC Te Lembra, o resumo das principais notícias da semana em um minuto. Neste vídeo, a jornalista Patrícia Comunello destaca a oficialização da Basílica Nossa Senhoras das Dores, a segunda neste condição no Estado. Também tem a largada da Bienal do Mercosul, que vai até 20 de setembro, os últimos indicadores da economia no Brasil e Rio Grande do Sul e os temas locais, como o incêndio em piquetes no Acampamento Farroupilha e aumento da tarifa da Área Azul.