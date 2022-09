Quase 200 baleias-piloto morrem encalhadas em praia na Austrália

Cerca de 200 baleias-piloto morreram após ficarem encalhadas em uma praia na costa oeste da ilha australiana da Tasmânia nessa quarta-feira (21). Equipes de resgate socorreram as baleias com maior possibilidade de sobrevivência e as levaram de barco para o alto-mar, evitando um novo encalhe. Há dois anos, a mesma região foi cenário de uma situação parecida, em escala maior, com o encalhe de quase 500 baleias-piloto, no maior encalhe registrado no país. Os restos mortais dos animais que não sobreviveram foram submetidos a necropsia com o objetivo de determinar o motivo do encalhe. Na maioria das vezes, isso ocorre quando algumas baleias nadam à procura de comida até a costa e outras integrantes do grupo as seguem.