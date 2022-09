Exposição na Redenção celebra aniversário do parque e semana da chegada da Primavera

Completando 87 anos nesta segunda-feira (19), o Parque Farroupilha está recebendo uma exposição especial, que integra as programações da 30ª Semana da Primavera - troca oficial de estações ocorre nesta quinta-feira (22). Uma mostra do museu da Reserva Biológica do Lami José Lutzenberger está disponível para a população no Centro de Visitantes da Redenção (foto), e apresenta a biodiversidade das áreas verdes e de preservação de Porto Alegre, além de expor algumas das espécies presentes na Reserva. Mais de 193 tipos de aves já foram catalogados na unidade de conservação, além de grande variedade de cobras - como a jararaca do banhado e a cobra rateira -, entre outros animais. A programação da Semana da Primavera se estende até o próximo dia 27, com roteiro em diversos locais da cidade, entre atividades abertas ao público e agendadas previamente.