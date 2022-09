Centro de neurologia e neurocirurgia é inaugurado em Porto Alegre

O Hospital Ernesto Dornelles (HED), de Porto Alegre, inaugurou neste mês um centro de neurologia e neurocirurgia que irá oferecer um novo conceito de atendimento especializado de patologias complexas da base do crânio e coluna vertebral. Doenças como tumores cerebrais, acidente vascular cerebral e demências serão atendidas no local, com uma ferramenta diagnóstica pioneira no Estado, conhecida como brain4care. O espaço é localizado no 10° andar do Centro Clínico do HED, com quatro consultórios, sala de reuniões e telemedicina, além de toda a estrutura hospitalar. O centro irá contar com uma equipe multidisciplinar formada por 15 profissionais, liderados por Carlos Eduardo da Silva.