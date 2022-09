Atleta gaúcho garante medalha de ouro em competição do Ironman

O atleta gaúcho Felipe Bergamini foi campeão no Ironman nesse domingo (11), na competição mais importante da modalidade da América do Sul. O esporte é uma prova do Triathlon e conta com natação, ciclismo e corrida. O gaúcho de 31 anos e natural de Porto Alegre garantiu o topo do pódio ao alcançar o tempo de 3h57m20s. Essa edição do Ironman 70.3 contou com 1.850 inscritos de 20 países, que participaram da prova na Cidade Universitária de São Paulo. “Estou vivendo um sonho ainda, pois trabalhei muito por um resultado como este. Como vou me profissionalizar ainda este ano, precisava de um resultado assim. Foi um ano duro, portanto estou feliz e emocionado”, destacou o campeão.