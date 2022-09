Recém-inaugurado, 2º andar do Mercado Público tem goteiras e chuva no interior

, o segundo andar do Mercado Público de Porto Alegre vem apresentando pontos com goteiras e chuvas no interior do espaço. Na manhã desta sexta-feira (9), o centro comercial apresentava o chão encharcado, em decorrência de chuvas na madrugada. A situação preocupa pois apara a previsão de chuva forte hoje na Capital, o que pode ocasionar em estragos no local. A reforma do mercado faz parte de um Termo de Conversão de Área Pública (TCAP) firmado entre a prefeitura e a empresa Multiplan, no valor de R$ 9,4 milhões. Até o fim do ano, a prefeitura deve licitar outros 11 espaços no segundo piso.