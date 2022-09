Exposição sobre o Plano Diretor de Porto Alegre chega ao Acampamento Farroupilha

O Acampamento Farroupilha recebe nesta sexta-feira (9), das 10h às 16h, a exposição Diagnóstico POA 2030. A mostra, que fica hoje no piquete da prefeitura, integra as atividades do processo de revisão do Plano Diretor de Porto Alegre. A exposição faz parte da etapa de leitura da cidade e. Técnicos da prefeitura estão colhendo contribuições dos cidadãos e de entidades para a elaboração de propostas para o funcionamento urbano da Capital, que serão apresentadas no ano que vem. Em 2023, essas propostas serão novamente debatidas e, em agosto, o projeto de lei deve ser encaminhado para a Câmara de Vereadores. Esta exposição estará no domingo (11) na Escola Liberato Salzano Vieira da Cunha, bairro Sarandi. A população também pode participar da revisão do plano diretor pela