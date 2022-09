Estátua chama atenção em frente ao Iberê Camargo

Como parte da 13ª edição da Bienal do Mercosul, uma instalação chama atenção para quem vai à Zona Sul de Porto Alegre. A estátua de uma mulher com as mãos no rosto atrai olhares em frente à Fundação Iberê Camargo, na avenida Padre Cacique. A escultura branca tem 7m20cm e foi esculpida em mármore e resina. A obra, chamada Silent Hortense, é composta por uma cabeça gigante com duas mãos que se cruzam sobre a boca. O autor é o escultor espanhol Jaume Plensa, vencedor do Prêmio Velázquez de Artes em 2013, que criou a estátua em Barcelona. A Bienal ocorrerá na Capital entre os dias 15 de setembro e 20 de novembro.