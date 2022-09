Cerca de 100 mil pessoas participaram da abertura oficial do Acampamento Farroupilha

Foi aberto oficialmente, nesta quarta-feira (7), o. Cerca de 100 mil pessoas estiveram reunidas no Parque Harmonia, inclusive, o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, e líderes do movimento tradicionalista. O ponto alto foi o acendimento da Chama Crioula, que representa a união dos povos gaúchos e o amor por suas terras. O Acampamento conta com a exposição do plano diretor, que busca o estímulo da economia, melhorias e preservação ambiental da cidade. “O Rio Grande quis ser brasileiro, lutou para ser brasileiro e demarcou sua terra com ponta de lança e pata de cavalo para hoje ser exemplo de acolhimento e harmonia", disse o prefeito durante a cerimônia.