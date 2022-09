Nova diretoria do Sinepe toma posse

A diretoria que vai comandar o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (SINEPE/RS) pelos próximos três anos tomou posse nesta terça-feira (6) em Porto Alegre. Oswaldo Dalpiaz foi eleito o novo presidente da entidade juntamente com outros 13 integrantes que representam a Educação Básica e o Ensino Superior, bem como instituições da Capital e do Interior. Este será o primeiro mandato de Dalpiaz na presidência, juntamente com os vices Nestor Raschen e Bruno Eizerik. O ensino privado do RS conta com 880 mil alunos, 1.231 instituições e 41 mil professores. O presidente eleito é formado em História, Geografia e Filosofia, mestre em Filosofia da Educação e especialista em gestão educacional e gestão participativa. Atuou por 40 anos como professor em sala de aula e por 33 como gestor de instituição de ensino.