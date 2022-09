Amazônia teve em média 3 mil queimadas por dia no início de setembro

A primeira semana do mês de setembro registrou uma média diária de queimadas na Amazônia de 3 mil incêndios. Foram 12.133 queimadas no mês até agora. Em agosto, foi registrado o maior número de incêndios na região em 12 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) houve um aumento de 18% em relação ao mesmo mês de 2021, com 33.116 incêndios na floresta. Segundo o Instituto de Pesquisas Ambiental da Amazônia (IPAM), a perda de florestas entre 2019 e 2021 ultrapassou os 10 mil km² ao ano, número 56,6% maior que a média anual do período anterior, entre 2016 e 2018. “Áreas protegidas sofreram um aumento de 80% do desmatamento entre o triênio anterior e o último, passando de um acumulado de 2.691 km² de floresta derrubada para 4.850 km²”, indica o IPAM em nota técnica.