Acampamento Farroupilha recebe 30 mil pessoas no primeiro fim de semana

A volta das atividades presenciais no Acampamento Farroupilha foi de movimento intenso no sábado (3) e domingo (4). Foi o primeiro fim de semana com os portões abertos para o público no Parque Harmonia, em Porto Alegre, após dois anos sem atividades presenciais em função da pandemia de Covid-19. Segundo a prefeitura, a estimativa é 30 mil pessoas passaram pelo local nos dois primeiros dias. Neste ano, 230 piquetes se inscreveram para participar das festividades farroupilhas. No primeiro fim de semana, foram assados cerca de 57,5 mil quilos de carne em todos os piquetes, segundo dados apurados pela assessoria da concessionária GAM3 Parks, responsável pela gestão do parque. O acampamento prossegue até 20 de setembro. As informações são da prefeitura de Porto Alegre.