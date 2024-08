Camozzato visita Casa do JC na 47ª Expointer

O candidato à prefeitura de Porto Alegre, Felipe Camozzato, visitou, na tarde desta segunda-feira (26), a Casa do JC na 47ª Expointer, em Esteio. Segundo ele, o objetivo da visita foi prestigiar a recuperação econômica do agronegócio, já que a feira representa “uma virada de página, de reconstrução do ânimo e da estima do produtor gaúcho”.