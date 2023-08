Ana Esteves, especial para o JC



A Safra 2023/24 deve repetir o recorde histórico de produção de soja. A previsão é do relatório Setor em Foco, produzido pelos especialistas em agronegócios da consultoria Bateleur. Em visita à Casa do JC na Expointer, realizada na quarta-feira (30), o sócio da empresa, Caio Debiasi diz que a safra 2023/24, deve ter novo recorde histórico de produção de soja, com um aumento de 1,2% na área plantada e 4,3% na produtividade, resultando em uma produção de 164,3 milhões de toneladas e representando um crescimento de 5,5% em relação à safra atual.

“As expectativas apontam para um cenário melhor para os produtores. Mesmo com o recente aumento nos preços dos insumos, a relação de troca deve melhorar consideravelmente, voltando a patamares mais próximos dos anos anteriores à pandemia”, ressalta Debiasi. O especialista disse que, mesmo com as estiagens que castigaram o campo, a previsão é de recuperação dos índices pluviométricos, devido à chegada do fenômeno El Niño.

“Ele reduz as preocupações com a falta de chuvas para as culturas de verão no Centro-Sul do Brasil, responsáveis pela maior parcela da produção de soja no País”, completou.

Debiasi também falou sobre o trabalho da Bateleur, que conta com duas linhas de negócios: Business Consulting e Mergers & Aquisitions. “Nosso portfólio inclui R$ 4,2 bilhões em transações societárias e operações estruturadas, mais de 20 transações de alta complexidade e mais de 75 projetos de consultoria implementados.”