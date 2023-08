Ana Esteves, especial para o JC

A Feevale anunciou, nesta quarta-feira (30), durante visita à Casa do JC na Expointer, o lançamento de um espaço permanente da universidade, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, para sediar o Hub Agro. A ideia, realizada em parceria com a prefeitura Municipal de Esteio, é criar um ecossistema de inovação para desenvolvimento de startups na área da agricultura e da pecuária que funcionará durante o ano inteiro no parque.

“Aproveitamos a Expointer para iniciar a prospecção de empresas, captação de ideias para transformação em negócios e todo processo de incubação. Queremos ter parceiros do setor de máquinas, sementes proteína, vacinas e usar o parque como campo de experiência para muitas tecnologias”, explicou o reitor da Feevale, Cleber Prodanov.

A previsão de entrega da obra é abril de 2024 e será erguida no mesmo local que abriga a Casa da Feevale, na Expointer. “A universidade não pode ficar restrita ao ensino, pesquisa e extensão. Tem que ter participação no setor empresarial, antecipar algumas tecnologias e tendências”, disse Prodonov.

O reitor diz que esse será o terceiro hub da universidade, que já possui espaços semelhantes em Novo Hamburgo voltado para tecnologia da informação (TI), e em Porto Alegre, que envolve TI e indústria criativa.