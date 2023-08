O presidente da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), Edegar Pretto, reconheceu nesta terça-feira (29) que o problema dos produtores de leite no País e, especialmente no Rio Grande do Sul, é grande. Em visita à Casa do JC na Expointer, ele reforçou, entretanto, que o governo federal está debruçado sobre os prejuízos causados à cadeia leiteira pelo grande volume de lácteos importados do Mercosul. Pretto foi recebido pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.

“Se pegarmos o valor médio pago aos produtores de leite nos últimos cinco anos, não dá pra dizer que é uma média baixa. Mas se compararmos este ano com 2022, é uma crise grande. E a produção de leite, basicamente, é da cultura familiar. Então, o governo tem que olhar com atenção. E é o que nós estamos fazendo”.

Pretto observou que a relação com o Mercosul existe, traz benefícios ao Brasil, mas também precisa ser tratada dentro de seus limites. “Tem que ser respeitado o que está estabelecido. E é sobre isso. O Ministério da Agricultura está muito atento para que nessa relação especial não seja permitido nada que não esteja estabelecido”, afirmou.

O dirigente contou que a União vem negociando com os governos do Uruguai e da Argentina, tentando encontrar um caminho, explicando a eles a situação do setor no Brasil. “Tem que haver uma preservação, uma proteção. E nós vamos fazer uma compra pública. A Conab vai fazer. A Conab tem essa prerrogativa, e nós vamos usar. Estamos começando o encaminhamento dos primeiros R$ 100 milhões, de R$ 200 milhões a serem alocados inicialmente. Vamos comprar pelo PAA (Programa de Aquisição de Alimentos) das cooperativas e associações ligadas à agricultura familiar. Mas independente da agricultura familiar, a gente dá um alívio aos estoques”.

A compra será de leite em pó, permitindo a terceirização. E, imediatamente, esse produto entra na rede da assistência social. Neste primeiro momento, serão 400 toneladas de leite em pó. O Rio Grande do Sul, um dos Estados mais prejudicados, por conta da proximidade com Uruguai e Argentina, deverá vender à companhia volumes maiores em relação a Minas Gerais e Paraná, que também serão incluídos.

“Com uma medida, a gente faz duas, né? Ajuda o setor e bota esse leite para quem está precisando. Crianças especialmente, e regiões do Brasil que precisam muito. Então é uma medida emergencial, mas que tem um efeito imediato também”, disse Pretto.

Companhia quer recadastramento de armazéns terceirizados

O governo federal, por intermédio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), realiza, nesta sexta-feira, 1º de setembro, durante a realização da Expointer, uma espécie de treinamento com produtores que queiram fazer o recadastramento de armazéns terceirizados. De acordo com o diretor-presidente da Conab, Edegar Pretto, o governo quer voltar a fazer a política de estoques públicos, segundo ele, fundamental para o equilíbrio de preços, quando tem uma supersafra.



Pretto destaca que a Conab é uma empresa brasileira que possui muita capilaridade e capacidade para políticas públicas. "Uma de nossas ações é a questão do armazenamento", salienta o diretor-presidente da Conab. Ele lembra que atualmente a companhia conta com 64 unidades armazenadoras no Brasil, sendo que foram desmobilizadas 27 no governo passado e esse número é insuficiente para atender as demandas no País, em especial, para a volta da política de estoques públicos, que deixou de ser feita.



"Agora estamos recadastrando os armazéns terceirizados; a Conab tem essa possibilidade; nós estamos chamando os interessados do setor e, também, reajustamentos dos valores dos armazéns em 34%, uma vez que eles estavam sem reajustes desde 2016 para 17. Então, nesta sexta-feira, nós vamos fazer uma atividade com a representação do setor para um 'treinamento'", explica.



Pretto diz que a ideia é apresentar para os interessados qual é o caminho correto para viabilizar esse cadastramento. Ele explica que essa medida é uma determinação do governo do presidente Lula, para voltar com a política dos estoques públicos. "Se o preço de mercado está abaixo do preço mínimo que a Conab estabelece, a companhia pode comprar e para que isto ocorra tem que ter os armazéns", detalha.



O presidente da Conab informa que, neste momento, o governo está fazendo isso com a cultura do milho. "Nós vamos fazer uma compra de 500 mil toneladas de milho para iniciar. Tem ao redor de sete estados brasileiros em que o preço do milho está abaixo do preço mínimo de mercado. A Conab vai fazer essa compra e estocar o produto com o objetivo de dar uma segurança, especialmente, aos criadores do Rio Grande do Sul, que é insuficiente.



"O Estado colhe menos da metade do milho que precisa. A gente garante ao criador de proteína animal que não vai faltar milho. O que ajuda a estabilizar o preço da carne, porque o milho é a principal ração dos animais', garante. Pretto explica que a principal preocupação do governo federal é a produção de alimentos, destacando que essa vai ser a menor lavoura plantada com arroz e feijão dos últimos 47 anos.