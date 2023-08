Ana Esteves, especial para o JC

A Cooperativa Agrícola Água Santa (Coasa) assinou, nesta terça-feira (29), um termo de financiamento no valor de R$ 45 milhões com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) para construção e instalação de mais duas filiais nos municípios de Casca e Tupanci do Sul. “Também vamos destinar parte desse valor para o aumento de armazenagem da unidade de São José do Ouro, além de iniciar a construção da nossa fábrica de ração, cuja primeira etapa será concluída neste ano”, informa o presidente da cooperativa, Orildo Germano Belegante.

A capacidade de armazenagem da cooperativa é de 4,2 milhões de sacas ao ano e vai passar para 4,5 milhões de sacas, após as melhorias. Segundo Belegante, a Coasa trabalha com safra de inverno e verão, tendo a soja como principal produto, seguida por trigo, milho e cevada. “Realizamos todo o todo processo, desde o recebimento dos grãos, passando por classificação, expedição, armazenagem e secagem”, acrescenta. A Coasa possui filiais de recebimento de grãos em 11 municípios da região Nordeste, além de fábrica de rações e supermercados. A cooperativa reúne oito mil associados, entre pequenos e médios produtores rurais.

Conforme o superintendente regional do BRDE, Maurício Mocelin, o banco tem uma parceria histórica com a cooperativa, em função do crescimento exponencial da mesma. “É um exemplo de resultados alcançados com boa gestão”, resumiu ele. O ato de assinatura do contrato contou com as presenças do vice-presidente e diretor de Operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior; do diretor de Planejamento do banco, Leonardo Busatto, e do gerente de Relações Institucionais e Sindical do Sistema Ocergs, Tarcisio Minetto.