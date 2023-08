Expointer 34ª edição da Abertura Oficial da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baias será realizada entre os dias 21 e 23 de fevereiro de 2024, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). O evento tem como tema “Gestão Potencializando Safras”, e é realizado junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural RS (Senar/RS) e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga). A Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul (Federarroz) anunciou, nesta segunda-feira (28), na, que a, na Estação Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, em Capão do Leão (RS). O evento tem como tema “Gestão Potencializando Safras”, e é realizado junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural RS (Senar/RS) e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

O presidente da Federarroz, Alexandre Velho, afirmou em seu discurso que o evento pretende evidenciar a importância da gestão eficiente em todas as áreas da propriedade. Reforçou ainda que o Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, com mais de 70% do volume nacional e lidera a busca por soluções comerciais e de produtividade.

Segundo o dirigente, o aprimoramento da gestão nas propriedades permite que o rizicultor enfrente o custo de produção, um dos principais desafios da cadeia do arroz. "Além de aprimorar a gestão, as propriedades seguem tendo que aprofundar as técnicas de diversificação de culturas, tanto para o manejo agronômico quanto para a garantia de rentabilidade em diferentes cenários. “Com a produção de grãos, somos um dos responsáveis pela manutenção da segurança alimentar no Brasil. Seguiremos no protagonismo”, destacou Velho.



O presidente da Farsul, Gedeão Pereira, reforçou a centralidade da diversificação das culturas para garantir a rentabilidade do produtor, colocando que isso estimula o crescimento do Estado e do País. Para o secretário de Agricultura do Estado, Giovani Feltes, a união entre os produtores e os órgãos governamentais e privados de pesquisa é capaz de encontrar as soluções para os desafios apresentados pela gestão das propriedades. Já o superintendente do Senar-RS, Eduardo Condorelli, disse que grande parte dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros passa por debates em eventos como a Colheita do Arroz.



A programação vai contar com palestras, debates, feira, vitrines tecnológicas, homenagens e o Ato da Abertura Oficial da Colheita do Arroz. O evento é uma realização da Federarroz e correalização da Embrapa e do Senar e o apoio do Irga.