A estiagem que castigou as lavouras no início deste ano deixou produtores e cooperativas ainda mais carentes de recursos. Em função disso, a Cotripal Agropecuária Cooperativa assinou na manhã de ontem com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) um termo de financiamento no valor de

R$ 50 milhões.

Segundo o presidente da cooperativa, Germano Dorwich, o montante será destinado para a ampliação e modernização da capacidade de armazenagem que hoje é de 384 mil toneladas. "Mesmo diante de reveses, com a recente estiagem, o produtor se refez e já está se preparando para plantar uma safra de verão cheia que demandará mais espaço para armazenagem", ponderou o presidente.

A Cotripal possui 12 unidades próprias de recebimento e atende 5,7 mil associados do município de Panambi e diferentes municípios da região Noroeste do Estado. Recebe grãos como soja, trigo, milho e aveia.

A cooperativa iniciou as atividades com foco na armazenagem e comercialização de trigo, mas atualmente possui uma ampla rede de negócios nos segmentos da produção agrícola, pecuária e varejo.

Conforme o vice-presidente e diretor de operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior, o banco disponibilizará R$ 350 milhões para novos financiamentos, durante a Expointer, podendo ter incremento nesse valor, caso demandado. "No ano passado, foram R$ 453 milhões e nesta edição, se for necessário, disponibilizaremos mais", afirma. A intenção do banco é priorizar projetos voltados à sustentabilidade no agronegócio, com linhas de crédito que incluem investimentos para ampliar a capacidade de armazenagem, estrutura de irrigação e aquisição de máquinas e implementos.

No acumulado deste ano, o banco já contabiliza R$ 2,85 bilhões em novos investimentos na região Sul, sendo que R$ 1,22 bilhão em financiamentos para produtores rurais, cooperativas e agroindústrias.

Ranolfo acrescenta que o banco quer ampliar sua atuação em projetos que mantenham os níveis de produtividade, especialmente frente aos efeitos das seguidas estiagens que castigam o Estado. "Projetos de irrigação, armazenagem e geração de energias limpas estão no foco".