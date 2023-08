Fim de semana de Expointer é de parque cheio e de visitação aos destaques da feira. Nos pavilhões de animais e nos estandes de máquinas e implementos agrícolas, o movimento foi grande ao longo do sábado e também neste domingo. Destaque para os gigantes de aço, que atraem, pela imponência e utilidade, crianças e adultos.

Cores fortes, estruturas gigantescas ou compactas, cabines confortáveis, equipadas e envidraçadas despertam o interesse de diferentes gerações. E, nessa esteira, procurando justamente dar movimento aos estandes, muitas empresas franqueiam o acesso aos equipamentos ao público, prospectando, quem sabe, o surgimento de negócios.

No estande da Case II, a estratégia levou dezenas de pessoas à cabine de uma plataforma agrícola para experimentar a sensação de sentar à frente do guidão da máquina. E, claro, posar para fotos de amigos e familiares.

Já Lucas Pellizzone, 26 anos, e o pai, Vanderlei, 54, de Flores da Cunha, na Serra, em sua segunda Expointer, trocaram a cabine pela parte traseira do equipamento. Eles esquadrinhavam os detalhes do motor, acoplado e também exposto ao lado da máquina. Neste ano, ainda não para compra. Ainda faltam recursos para o grande investimento, brincam.

Em outro ponto do parque, o agricultor Claudio Tim e o filho adolescente Cleovã, de Pelotas, estavam de olho em uma grade aradora de 14 discos no estande da paulista Piccin Equipamentos, que está em sua 10ª participação na feira. O equipamento, que está à venda no parque por cerca de R$ 40 mil, cairia bem na propriedade de 40 hectares da família.

“Produzimos fumo, pêssegos e brócolis. Desde o ano passado, introduzimos a soja, em 20 hectares. E, diante das condições de estiagem, obtivemos 50 sacas de 60 quilos por hectare. Um resultado acima do alcançado pela média dos produtores na região”, conta Tim.

Neste ano, ele pensa em ampliar a área destinada ao cultivo da commoditie. E o equipamento daria agilidade na preparação do solo. “Ainda estamos namorando, mas não pegamos na mão”, adianta, referindo-se a um possível negócio a ser fechado na feira.