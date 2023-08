A relação histórica e antiga entre o Rio Grande do Sul e os Estados Unidos ganhou reforço de peso neste sábado, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A parceria foi renovada a partir da abertura do estande do país norte-americano na Expointer. O espaço, no Pavilhão Internacional, foi inaugurado pela cônsul-geral dos EUA em Porto Alegre, Carrie Muntean, em evento que contou com a participação dos secretários da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Giovani Feltes, e do Desenvolvimento Rural, Ronaldo Santini.



Carrie lembrou que os Estados Unidos são o principal destino das exportações brasileiras de produtos manufaturados com valor agregado, o que resulta em mais oportunidades de emprego para brasileiros e norte-americanos. e que 55% das exportações brasileiras para os Estados Unidos são de bens e serviços com valor agregado. Segundo ela, o investimento dos Estados Unidos no Brasil está crescendo. Até março de 2022, o valor dos investimentos superava mais de US$ 190 bilhões. Em 2022, a relação atingiu um recorde de comércio bilateral de US$ 80 bilhões. E os primeiros meses deste ano mostram uma forte trajetória ascendente contínua.

"Os setores agrícolas brasileiro e norte-americano se espelham um no outro. Temos empresas de agronegócio semelhantes, técnicas agrícolas avançadas e instituições de pesquisa de primeira linha. Com a inauguração deste estande, os Estados Unidos voltam a ter presença oficial na Expointer, reafirmando a importância do Brasil e desta região do País como um parceiro comercial fundamental no agronegócio. A estratégia de engajamento conjunto que temos com o Rio Grande do Sul aprofunda nossa relação bilateral no espaço econômico, comercial e ambiental, fortalece nossa cooperação em segurança pública e nossos laços educacionais e culturais interpessoais", disse a diplomata.

Carrie Muntean observou ainda que mundo enfrenta uma série de desafios e crises, incluindo a invasão da Ucrânia pela Rússia, as mudanças climáticas e a insegurança alimentar. E que, nesse contexto, é vital a parceria entre o Brasil e os Estados Unidos, duas das maiores democracias do mundo e dos mais poderosos produtores agrícolas. "Juntos, literalmente, alimentamos o mundo. O mundo precisa de nós trabalhando juntos para resolver os desafios globais. Como duas das maiores economias deste hemisfério, nossos 200 anos de amizade estabeleceram uma base sólida e construíram uma relação significativa de comércio e investimento que traz prosperidade para ambos os nossos povos".

Representando o governo gaúcho, Feltes destacou o bom relacionamento do Brasil e do Rio Grande do Sul com a potência americana. Mas disse também que o País, segundo maior produtor de alimentos, quer alcançar o topo do ranking global e está caminhando com base sólida para chegar a esse resultado. O secretário também tratou de valorizar o agronegócio nacional e suas práticas sustentáveis.

"O produtor brasileiro é responsável e busca a sustentabilidade, apesar de alguns que, como em todo lugar, não sigam as boas práticas. Temos no País não apenas o bioma amazônico, que mobiliza o mundo. Mas também a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal e o bioma Pampa, aqui na nossa região. E temos grande potencial de contribuição a dar para a preservação do planeta", completou Giovani Feltes.