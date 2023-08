A busca pela identificação e aplicação de ferramentas capazes de reduzir a emissão de gases nas cadeias de produção agrícola e pecuária estará no centro do seminário RS Carbon Free, que será realizado na terça-feira (29) e na quarta (30), na Casa da Indústria de Laticínios, espaço do Sindilat/RS no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer, a partir das 9h. Durante os dois dias do evento, pesquisadores estarão debatendo sobre produção sustentável e os caminhos para produzir alimentos com menos impacto ambiental.

Serão 12 palestras e duas mesas-redondas, contemplando desde as estratégias para uma agricultura de baixa emissão de carbono, chegando aos desafios para o setor produtivo frente à economia verde. Ao final, será apresentado e assinado um protocolo sobre a cultura de carbono para o Rio Grande do Sul. O evento é uma promoção do Sindilat/RS e do Sebrae/RS, com o apoio das Embrapas Pecuária Sul, Gado de Leite, Pecuária Sudeste, Trigo, Meio Ambiente e Clima Temperado, além das Secretarias de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação e do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. Participarão representantes das entidades promotoras, além da Farsul, Fecoagro, Ocergs, Fetag, UFRGS, Aliança SIPA, Gado Angus, Búfalos, Univates e Federarroz.

A ideia é projetar a evolução da produção de carne, leite e grãos com o respectivo balanço de emissão de gases. E, a partir disso, trabalhar a criação de um selo para os produtos gaúchos e brasileiros em busca de mercados europeus, por exemplo, explica o secretário executivo do Sindilat/RS, Darlan Palharini.



É que o esforço pela redução em 30% da emissão de gás metano até 2030, compromisso assumido pelo Brasil e por outros países ao redor do mundo, também deverá se tornar referência comercial. Palharini projeta que produtos sem comprovação de que tenham sido desenvolvidos com base nesses parâmetros deverão ser penalizados ao serem exportados para aqueles mercados.



"A mitigação de gases e o desenvolvimento de um selo RS Carbon Free estão inseridos no contexto do compromisso global com a questão climática e a sustentabilidade, mas também têm enfoque econômico. Sem isso, enfrentaremos barreiras tarifárias que comprometerão nossa competitividade", diz o dirigente do Sindilat/RS, para quem o Rio Grande do Sul deverá ser o primeiro estado brasileiro a criar uma política de monitoramento da pegada de carbono nas cadeias produtivas vegetal e animal.



Durante o evento na Expointer, um dos painelistas será o zootecnista Paulo César de Faccio Carvalho, professor titular da faculdade de Agronomia da Ufrgs, representando também a Aliança Sipa. A partir das 9h35min da terça-feira, ele abordará o tema Pecuária Carbon Free.



"O gás metano tem diferentes origens. Uma delas é a atividade pecuária. E, na pecuária leiteira, já há estudos consolidados na América Latina, onde se concentra 28% do rebanho mundial apontando que é possível diminuir até 35% a emissão de gases totais a partir de manejos das pastagens oferecidas aos animais. Com manipulação da dieta, a redução pode variar entre 10% e 37%", explica o pesquisador.



No Rio Grande do Sul, acrescenta Carvalho, uma inovação tecnológica vem mostrando resultado: o pastoreio rotatínuo, com foco no comportamento alimentar natural dos animais, permite um resultado, em campo nativo, de 80% na eficiência da emissão de metano, na relação com o ganho de peso corporal. Com o método, o animal ingere lâminas foliares mais nobres, de melhor qualidade e produz menos metano.



"Outra alternativa é a oferta de um inibidor da enzima ligada à metanogênese. É um produto que já foi aprovado em testes e está no mercado. Ainda pouco utilizado no Brasil, ele reduz em 25% a formação e emissão do metano pelos animais".



Diversas técnicas e manejos interferem nos resultados. Segundo o zootecnista, melhor nutrição e redução da idade na primeira prenhez, por exemplo, são alternativas importantes para diminuir a emissão de metano.



"Todas as ações nessa direção são coincidentes com tecnologias para o aumento de produtividade", completa Carvalho.