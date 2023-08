Véspera de grandes feiras é sempre momento de o produtor rever suas necessidades e, se for o caso, renovar frota, equipamentos ou fazer aquele investimento represado. Já é praxe, mas, pensando nisso, diversos agentes financeiros estarão participando da Expointer 2023 com recursos alocados para atender seus clientes em linhas de crédito e taxas de juros diferenciadas. Banrisul, Sicredi e BRDE, por exemplo, vão com força à mostra, focados em fortalecer o relacionamento com o agronegócio e impulsionar o desenvolvimento do setor. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal foram consultados pelo Jornal do Comércio, mas não responderam até o fechamento da reportagem.

Após atingir a marca de R$ 831 milhões em negócios na mostra de 2022, aumento de 88% em relação ao ano anterior, o Banrisul projeta movimentar cerca de R$ 1 bilhão na feira que será aberta neste sábado, em Esteio. Para isso, a instituição conta com as linhas de crédito disponíveis no Plano Safra Banrisul 2023/2024, especialmente nas modalidades Pronaf Investimento, Moderfrota, Moderfrota Pronamp, ProIrriga, Inovagro, Renovagro, Moderagro e PCA, com opções que atendem do agricultor familiar ao produtor empresarial.

Além das já tradicionais linhas de investimento para compra de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, o banco também está preparado para viabilizar a aquisição de soluções para a inovação do agronegócio, com foco especial em projetos e sistemas de irrigação, armazenagem, correção de solos e geração de energias renováveis. Também serão ofertadas linhas de Microcrédito e de Desenvolvimento, com recursos do BNDES.

Em julho, o Banrisul anunciou o maior volume já direcionado pelo banco para o Plano Safra na história, com R$ 11 bilhões em crédito, 57% a mais em relação à safra anterior, que também foi recorde. “O Banrisul tem como propósito promover o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul sendo um agente financeiro transformador na vida das pessoas. O agronegócio é um importante vetor da economia do Estado, portanto a participação do Banrisul na Expointer está fortemente ligada com as vocações do Rio Grande do Sul”, diz o presidente da instituição, Fernando Lemos.

As boas perspectivas para o agronegócio e os R$ 60 bilhões disponibilizados para o Plano Safra em todo o País levam otimismo ao presidente do Conselho de Administração da Central Sicredi Sul-Sudeste, Márcio Port, em relação a esta edição da mostra agropecuária. No ano passado, o Sicredi concluiu 487 operações de crédito, movimentando R$ 127 milhões durante a Expointer.

“Teremos neste ano um volume nacional de recursos disponibilizados para o Plano Safra 16% maior em relação a 2022. Os financiamentos para aquisição de máquinas, equipamentos e para o custeio da produção cresceram 30% nos últimos 12 meses. E as linhas de crédito do governo, com as quais operamos, vieram em bom volume. Pelo nosso perfil, somos líderes em financiamentos do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e do Pronamp (Programa de Apoio ao Médio Produtor Rural) no Rio Grande do Sul”, diz Port.

Já o BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul) vai disponibilizar R$ 350 milhões para novos financiamentos durante a Expointer. Com foco prioritário em projetos voltados à sustentabilidade no agronegócio, as linhas de crédito contemplam investimentos para ampliar a capacidade de armazenagem, estrutura de irrigação e aquisição de máquinas e implementos.

O volume de recursos poderá, inclusive, ser ampliado, caso haja demanda maior durante a feira. Foi o que aconteceu em 2022, quando o banco fechou a participação na Expointer com R$ 453 milhões em novas contratações ou novos negócios encaminhados.

“Somos um parceiro histórico de toda a cadeia do agronegócio gaúcho, reconhecendo no setor o seu protagonismo para a nossa economia. Por isso, o BRDE vem ampliando as alternativas de crédito e com diferentes possibilidades de apoio para que o agro continue crescendo”, assegurou o vice-presidente e diretor de Operações, Ranolfo Vieira Júnior.

O Bradesco não informou o montante de recursos que irá direcionar para operações durante a Expointer. Mas o tamanho da importância dada ao setor pela instituição fica clara pela verificação de um número.

O banco superou, no final de abril, os R$ 100 bilhões em créditos liberados para toda a cadeia do agronegócio no Brasil. Estão nesse montante operações direcionadas, linhas com recursos do BNDES e dinheiro do próprio banco.

O diretor de Agronegócios do Bradesco, Roberto França, disse em abril ao portal AgFeed que o crédito para o setor tem crescido cerca de 20% ao ano e que, nessa linha, projeta chegar a junho de 2024 com uma carteira de pelo menos R$ 120 bilhões no estoque de todas as operações do segmento.

Segundo ele, o agronegócio consegue os menores spreads entre os setores da economia. “É muito melhor financiar a 6%, 8% ou 12%, taxas do crédito direcionado, mas o volume de recursos disponíveis é insuficiente para os produtores. Isso acaba sendo complementado por dinheiro da tesouraria do banco”, afirmou, França, à época, acrescentando que “para o agro, os bancos estão todos com as torneiras abertas”.