A venda de reprodutores bovinos, equinos e ovinos na Expointer 2023 deverá superar o faturamento de R$ 12 milhões registrado na edição anterior da mostra agropecuária que começa neste sábado (26) e vai até 3 de setembro, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Com uma oferta maior de animais e uma demanda aquecida por clientes do Rio Grande do Sul e de outros estados brasileiros, a expectativa da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul (Farsul) e do Sindicato dos Leiloeiros Rurais e Empresas de Leilão Rural do RS (Sindiler-RS) é de que as médias de preços ao menos repitam as do ano passado.

A estimativa foi divulgada nesta segunda-feira (21) em evento conjunto realizado na sede da Farsul. Serão 16 remates de elite, com ofertas de 60 bovinos, 240 equinos e 200 ovinos, além dos leilões de rústicos, que ocorrerão ao longo da feira, movimentando também a rede hoteleira da região metropolitana de Porto Alegre.

“Temos a informação de que muitos clientes de fora do Rio Grande do Sul, especialmente de Santa Catarina e do Paraná, vêm com força em busca de genética diferenciada para imprimir sobre os rebanhos. Mesmo com o momento de baixa na cotação do boi gordo, em torno de 25% menor em relação ao ano passado, temos visto liquidez nas pistas e significativa procura por reprodutores, com alguns preços até acima de 2022”, disse o presidente do Sindiler-RS, Fábio Crespo.

Diretor administrativo e presidente da Comissão de Exposições, Feiras e Remates da Farsul, Francisco Schardong ressaltou a importância da pecuária para a sustentação dos negócios e da própria atividade agrícola. “Estamos com preços um pouco abaixo neste ano, mas a pecuária sempre pagou os devaneios da agricultura, inclusive para manter em dia os financiamentos das lavouras. Então, acreditamos que as vendas em Esteio serão superiores ao faturamento de 2022."

A mostra deste ano, que deverá ter a participação do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, na cerimônia de abertura, no dia 1º de setembro, também deverá mostrar um parque revitalizado, com investimentos e melhorias em diversos setores do complexo, acrescentou Schardong.

Durante a coletiva de imprensa, foi divulgada também uma ferramenta que promete facilitar a vida de produtores de genética, compradores e leiloeiros. O guia de remates de reprodutores bovinos, ovinos, equinos e de gado geral, com a programação de quase 400 eventos até o final deste ano já está no ar para consulta.

“Teremos ali as informações sobre cada evento a ser realizado e também os dados daqueles que já ocorreram. Isso deverá impulsionar o fechamento de negócios de forma mais assertiva, uma vez que o cliente poderá direcionar suas atenções para os leilões em que estarão os animais de seu interesse. É uma ferramenta que vai ressaltar a importância da pecuária no sustendo das comunidades voltadas à atividade e também da categoria dos leiloeiros. É preciso muita gente para fazer acontecer um pregão”, observou Crespo.

A ideia é ter um calendário do ano inteiro, o que deverá reunir mais de 1 mil remates. De acordo com o leiloeiro, os negócios não acontecem mais apenas na primavera, porque em propriedades da Metade Norte do Rio Grande do Sul onde a pecuária vem ganhando espaço, os ventres precisam ser entourados mais cedo, para que as áreas de lavoura em rotação com a bovinocultura estejam livres no período de plantio. A base de dados será repassada pelos 130 sindicatos rurais do Estado às leiloeiras, que abastecerão a Farsul. O guia deverá ser permanentemente atualizado e ficará disponível no site da entidade representativa dos produtores rurais.