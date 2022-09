A Expointer 2022 vai mesmo fechar com números que entusiasmam. Com movimentação intensa no parque Assis Brasil desde as primeiras horas da manhã deste domingo, a visitação ainda na véspera já superava as 600 mil pessoas projetadas pela organização do evento. E, na esteira dessa visitação em massa, os negócios também bombaram na feira. Expositores faceiros com vendas em alta apontam para a ultrapassagem da previsão original de faturamento global, que era de R$ 4 bilhões.

Aliás, apenas o setor de máquinas e implementos agrícolas já esperava atingir cifras semelhantes. E, entre os bancos que levaram estrutura e dinheiro para emprestar na mostra, a percepção era de que os objetivos foram atingidos com louvor. Os números oficiais serão divulgados em coletiva de imprensa às 15h.

Somente o Banco do Brasil, instituição que tradicionalmente mais empresta recursos para o setor, colheu prospecções de negócios que somam valores financeiros equivalentes ao dobro do verificado na Expointer de 2019, antes da pandemia de Covid-19. Conforme o gerente de Mercado Agronegócios da Superintendência Estadual, Anderson Quevedo do Nascimento, o resultado da participação do banco na mostra agropecuária foi espetacular.

“O BB se preparou para consolidar seu posicionamento nesta feira de forma compatível com a posição que ocupa no agro, principalmente aqui no Estado. Participamos de cinco feiras agropecuárias anualmente no País, e duas delas são no Rio Grande do Sul. Uma é a Expointer”.

O Banrisul, que promoveu uma profunda reestruturação nos últimos quatro anos com foco no estreitamento das relações com o agro, também encera a Expointer comemorando. É que a meta de alinhavar R$ 450 milhões em financiamentos foi superada com grande folga, revelou o diretor comercial de Distribuição e Varejo, Fernando Postal.

“Trabalhamos no pré-feira, fazendo a captação de clientes junto às nossas gerências regionais especializadas, e muitos negócios acabam sendo amarrados no parque Assis Brasil, para concretização posterior”, pontuou.